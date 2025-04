POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Moers (ots) - In der Zeit von Mittwoch, den 23.04.2025, 06:45 Uhr bis Donnerstag, 24.04.2025, 8 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen VW Tiguan vom Straßenrand der Geldernschen Straße. Das Fahrzeug befand sich zum Abstellzeitpunkt geparkt am Straßenrand in Fahrtrichtung Rheinberger Straße auf der Autobahnbrücke, die über der BAB 57 verläuft. Der graue Pkw verfügte über das sogenannte "Keyless Go" ...

