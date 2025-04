POL-WES: Moers - Diebstahl eines VW Tiguan - Zeugensuche

Wesel (ots) - Am Donnerstag, den 24.04.2025 gegen 16:54 Uhr kam es auf der Sonsbecker Straße in Alpen-Veen zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW. Einer der Fahrer wurde hierbei schwerverletzt. Ein 32-jähriger Mann aus Dinslaken befuhr mit seinem PKW die Sonsbecker Straße aus Richtung Alpen-Veen in Fahrtrichtung Sonsbeck. In einer Rechtskurve, noch vor der ...

mehr