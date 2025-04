POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

Rheinberg (ots) - Am Samstag um 1.30 Uhr versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Borther Straße einzubrechen. Ein Zeuge nahm Geräusche im Garten wahr und sah eine Person. Als der Zeuge die Person ansprach, flüchtete sie vom Grundstück. Polizeibeamte stellten fest, dass das Schloss der Holztür des Wintergartens herausgebrochen war. Zeugen richten ihre Hinweise an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort ...

