POL-WES: Rheinberg - Polizei sucht Zeugen nach Einbruchsversuch

Xanten (ots) - Am Samstag um 0.48 Uhr versuchten Täter in ein Einfamilienhaus an der Fischerstraße einzubrechen. Die Unbekannten wurden dabei beobachtet, wie sie sich vor der Terrassentür aufhielten. Polizeibeamten stellten Hebelspuren an der Tür fest. Die Polizei sucht drei Personen, die alle einen grauen Pullover trugen. Eine Person hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen und war mit einer schwarzen Maske ...

mehr