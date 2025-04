POL-WES: Xanten - Unbekannte versuchen in Haus einzubrechen

Hamminkeln (ots) - Am Freitag, den 18.04.2025, brachen gegen 18.07 Uhr zwei Männer in ein Einfamilienhaus an der Straße Strauchheide ein. Die Tatverdächtigen öffneten gewaltsam eine Terrassentür, um in das Haus zu gelangen. Während die Täter ein Zimmer im Haus durchsuchten, kehrten die Bewohner zurück und ...

