POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

BAB 7, Gem. Fichtenau: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitag gegen 14:20 Uhr befuhr ein 71-Jähriger die BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg mit seinem PKW Peugeot. Auf Höhe der Anschlussstelle Dinkelsbühl / Fichtenau kam der 71-Jährige aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei Verkehrszeichen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass für das Auto kein Versicherungsschutz mehr bestand, weshalb den 71-Jährigen nun eine entsprechende Strafanzeige erwartet.

Michelbach a. d. Bilz: Mit E-Bike gestürzt

Am Freitag gegen 14:20 Uhr wollte ein 82-Jähriger mit seinem E-Bike im Bereich der Kreuzung Bretzinger Straße / Niederwiesen auf den Gehweg auffahren. Hierbei verlor er die Kontrolle über das E-Bike und stürzte. Der Mann musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden am E-Bike beläuft sich auf ca. 250 Euro.

