Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Sachbeschädigung, Diebstahl, Brand

Aalen (ots)

Fellbach: Rückwärts aufgefahren

Am Freitag gegen 10:40 Uhr wollte im Bereich der Kreuzung Bühlstraße und Eberhardstraße ein 42-jähriger Seat-Fahrer freie Bahn für einen herannahenden Rettungswagen schaffen. Dabei rangierte der 42-Jährige rückwärts und übersah dabei, den hinter ihm stehenden Toyota einer 68-Jährigen. Es kam zum Unfall mit Sachschaden.

Waiblingen: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Unbekannte Täter zerstörten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Scheiben der Bushaltestelle "Berufsschulzentrum" in der Steinbeisstraße. Des Weiteren wurde eine Scheibe eines daneben befindlichen Schaukastens eingeschlagen. Das Polizeirevier Waiblingen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu der unbekannten Täterschaft. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07151 9500 zu melden.

Spiegelberg: Bargeld gestohlen

Am Donnerstagmittag ließ eine 91-jährige Seniorin gutgläubig einen Unbekannten zu einer angeblichen Besichtigung in ihre Wohnung. Als sich die 91-Jährige in der Küche befand, um Kaffee zuzubereiten, nutzte der Unbekannte die Gelegenheit und entwendete Bargeld in Höhe von etwa 7.000 Euro aus einem Sideboard im Wohnzimmer. Als die Seniorin ihn ansprach und festhalten wollte, flüchtete der Dieb unerkannt. Der unbekannte Mann wird als etwa 30-40 Jahre alt und mit einem dunklen Teint beschrieben. Er trug einen Vollbart, hatte dunkle, kurze Haare und sprach akzentfrei Deutsch. Der Polizeiposten Sulzbach bittet mögliche Hinweisgeber um telefonische Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07193 352.

Urbach: Brand Heizungsanlage

Aufgrund eines technischen Defektes kam es am Freitagmittag zu einem Brand im Bereich der Heizungsanlage einer Produktionsstätte in der Ostlandstraße. Die Feuerwehren Plüderhausen und Urbach waren mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 38 Wehrleuten im Einsatz und konnten das Feuer schnell löschen. Es bestand keine Gefahr für Gebäude und Mitarbeitende. Zu einem möglichen Sachschaden ist noch nichts bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell