Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallfluchten, Diebstahl, Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Winnenden: Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt

Ein 95 Jahre alter Mercedes-Fahrer legte am Donnerstag gegen 11:15 Uhr beim Anfahren in der Silberpappelstraße aus Versehen den Rückwärts- anstatt des Vorwärtsganges ein und fuhr rückwärts auf ein Privatgrundstück. Hierbei beschädigte er u.a. eine Hecke sowie Deko auf dem Grundstück. Anschließend legte er den Vorwärtsgang ein und fuhr auf ein weiteres Grundstück, wo u.a. ein Baum und mehrere Blumenkübel beschädigt wurden. Der Senior erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Schorndorf: Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Donnerstagmorgen gegen 7:15 Uhr ein Renault auf einem Parkplatz in der Gottlob-Bauknecht-Straße in Brand. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Schorndorf, die mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort kam, war der Brand bereits gelöscht. Durch die Feuerwehr wurden anschließend noch Nachlöscharbeiten durchgeführt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 12 Uhr und 13 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Straße Beim Brünnele einen geparkten VW Polo und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Polo beläuft sich auf rund 750 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Sulzbach a.d. Murr: Abzugshaube entwendet

Unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag zwischen 09:45 Uhr und 14:00 Uhr eine Abzugshaube für den Gastronomiebedarf. Diese war in der Backnanger Straße für den bevorstehenden Einbau gelagert. Die Haube hatte die Abmessungen von etwa 2,5 Meter auf 1 Meter und einen Wert von mehreren Hundert Euro. Der Polizeiposten Sulzbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07193 352.

Backnang: Mit Leitplanke kollidiert

Am Donnerstag, gegen 18:30 Uhr befuhr eine 20-jährige Mercedes-Fahrerin die Kreisstraße K1897 zwischen Backnang und Steinbach, als sie aufgrund eines akuten medizinischen Vorfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und alleinbeteiligt mehrmals mit der Leitplanke kollidierte. Die 20-Jährige wurde dabei schwer verletzt und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Weissach i.T.- Bruch: Unfallflucht

Ein unbekannter Vekehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag, gegen 15:45 Uhr ein Vordach in der Sommerhalde und entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle. Am Vordach wurden durch den Unfall mehrere Dachziegel beschädigt. Das Polizeirevier Backnang führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter 07191 9090.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell