POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen, Unfallfluchten und Unfall

Aalen/Essingen: Farbschmierereien

Unbekannte beschmierten im Zeitraum von Samstag bis Donnerstag mehrere Container und Mulden einer Baustelle in der Straße "Unteres Dorf" mit grüner Farbe. Hinweise zu der Farbschmiererei nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 8:55 Uhr und 14:30 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Gmünder Straße geparkten Mercedes. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/524 entgegen.

Bopfingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstag gegen 15:45 Uhr befuhr ein 67-Jähriger mit seinem Skoda die L1070 von Kerkingen nach Bopfingen. Auf Höhe Meisterstall geriet er aus derzeit noch nicht bekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Auto zerkratzt

Unbekannte zerkratzten am Dienstag in der Zeit von 13:30 Uhr bis 22:30 Uhr einen in der Voestalpine Straße geparkten Mercedes-Benz. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr einen in der Eutighofer Straße geparkten Fiat und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fiat entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07171 3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Gschwend: Eingangstüre beschädigt

Unbekannte warfen am Dienstag zwischen 12:45 Uhr und 14:30 Uhr mehrere Steine gegen die Scheibe der Eingangstüre einer Firma in der Schlechtbacher Straße. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Hinweise auf die unbekannten Vandalen nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 07176 6562 entgegen.

