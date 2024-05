POL-HH: 310524-1. Verkehrskontrollen der Verkehrsdirektionen im Hamburger Stadtgebiet - eine Bilanz

Hamburg (ots) - Zeiten: 31.05.2024 bis 02.06.2024 Orte: Hamburger Stadtgebiet Beginnend am Freitagnachmittag finden an diesem Wochenende mehrere Versammlungen und Sportveranstaltungen im Hamburger Stadtgebiet statt. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen. In der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:15 Uhr findet am Freitag in der Innenstadt ein Aufzug unter dem Tenor: "Fridays for Future: Klimastreik zur EU-Wahl!" statt, zu ...

mehr