Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen, Unfallflucht und medizinischer Notfall

Aalen (ots)

Aalen - Wasseralfingen: PKW beschädigt

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen in der Geschwister-Schabel-Straße geparkten Ford. Hinweise zu den Vandalen erbittet der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Telefonnummer 07361 97960.

Abtsgmünd - Pommertsweiler: Schild beschädigt

Unbekannte beschädigten von Samstag auf Sonntag das Hinweisschild zum "Mitfahrerbänkle" in der Lange Straße. Der entstandene Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Hinweise auf Verursacher nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 96660 entgegen.

Neresheim: Unfallflucht

In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag streifte ein bislang unbekannter LKW-Fahrer vermutlich beim Abbiegen von der Heidenheimer Straße in die Straße "In der Schrei" ein dortiges Verkehrsschild. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Telefonnummer 07326 919001 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: medizinischer Notfall

Am Freitag, gegen 10:45 Uhr, fiel ein 82-jähriger VW-Fahrer während eines Ausparkvorgangs in der Stauferstraße aufgrund eines medizinischen Notfalls in Ohnmacht. Hierdurch wurde das Fahrzeug des 82-Jährigen unabsichtlich beschleunigt, weshalb der Gartenzaun und ein Sichtschutz zweier Nachbargrundstücke beschädigt wurden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 82-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Beifahrerin des 82-Jährigen wurde leicht verletzt. Zum Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell