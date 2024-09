Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: 22-Jähriger an der Grenze festgenommen

Bunde / BAB 280 (ots)

Die Bundespolizei hat am Samstag einen 22-jährigen Reisenden festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Er muss wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr für 20 Tage ins Gefängnis.

Der 22-Jährige war als Beifahrer in einem aus den Niederlanden kommenden Auto unterwegs. Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde der PKW gegen kurz nach fünf Uhr morgens an der deutsch-niederländischen Grenze, auf der Rastanlage Bunderneuland an der Autobahn 280, angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung des 22-jährigen Rumänen stellten die Bundespolizisten fest, dass der Reisende von der Justiz per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann war im März dieses Jahres wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.600 Euro verurteilt worden. Weil er die verhängte Geldstrafe nicht bezahlt hatte und auch der Ladung zum Strafantritt nicht nachgekommen war, wurde er jetzt per Haftbefehl gesucht.

Hätte er die Geldstrafe bei den Beamten bezahlt, wäre ihm der Gefängnisaufenthalt noch erspart geblieben. Da der 22-Jährige die offene Summe aber nicht begleichen konnte, wurde er von den Bundespolizisten in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er nun seine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verbüßen muss.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell