BPOL-BadBentheim: Mutmaßlich gestohlenes Auto bei Grenzkontrolle sichergestellt

Bad Bentheim / BAB 30 (ots)

Die Bundespolizei hat am Donnerstag an der deutsch-niederländischen Grenze ein mutmaßlich gestohlenes Auto sichergestellt. Das Fahrzeug wurde offenbar in Frankreich entwendet.

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde gegen kurz vor acht Uhr morgens, ein aus den Niederlanden eingereistes Auto mit französischer Zulassung auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der BAB 30 angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung stellten die Bundespolizisten zunächst eine fehlende Seitenscheibe bei dem Auto fest. Weil der 23-jährige Fahrer und sein 18-jähriger Begleiter den Beamten keine Ausweis- oder Fahrzeugpapiere aushändigen konnten, wurden sie einer näheren Kontrolle unterzogen. Wie sich herausstellte, besitzt der 23-jährige Franzose keine Fahrerlaubnis und der benutzte SUV wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Frankreich in der Region rund um Lille gestohlen.

Das Auto wurde sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet sowie die zuständigen Behörden in Frankreich informiert.

