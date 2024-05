Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pressegespräch zum Start der Kampagne #LEBEN im Märkischen Kreis

Iserlohn/ Märkischer Kreis (ots)

Hiermit laden wir zu einem Pressegespräch ein am

kommenden Freitag, 17. Mai, um 9.30 Uhr, an/ in der Grundschule in Iserlohn-Sümmern, Burggräfte 15.

Landesweit läuft eine Kampagne mit dem #LEBEN. Dazu gibt es große Buchstaben, die in den kommenden knapp 14 Tagen kreuz und quer durch den Märkischen Kreis reisen und an möglichst vielen Stellen auftauchen sollen, wo es gefährliche Punkte im Straßenverkehr gibt.

Wir werden die Hintergründe der Aktion vorstellen und berichten, was geplant ist. Einigermaßen trockenes Wetter vorausgesetzt, werden die Kinder der Grundschule am Freitag den Schriftzug des #LEBEN nachstellen.

Wir bitten Medienvertreter um eine kurze Rückmeldung, wenn sie an dem Pressegespräch teilnehmen möchten, gerne per Mail an pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de. (cris)

