Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus

Xanten (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, den 22.04.2025, 18 Uhr, und Donnerstag, den 24.04.2025, 8.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Blauen Stein ein.

Die Täter verschafften sich durch das Aufhebeln eines Kellerfensters Zutritt in das Haus und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ob etwas aus dem Haus entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, denen im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 entgegen genommen.

/cd Ref. 250424-0830

