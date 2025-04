Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Polizei sucht Täter nach versuchtem räuberischen Diebstahl

Rheinberg (ots)

Am Montag um 20.50 Uhr versuchte ein Unbekannter einen räuberischen Diebstahl in einem Lebensmittelmarkt an der Gerhard-Malina-Straße zu begehen.

Der Mann passierte den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Eine Kassiererin und ein Kunde verfolgten den Täter. Der Kunde, ein 34-jähriger Dinslakener, versuchte den Unbekannten festzuhalten, wobei es zu einem Gerangel am Boden kam. Der Täter flüchtete zu Fuß Richtung einer nahegelegenen Fast-Food-Kette und ließ die Tasche mit dem Diebesgut zurück.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht den Täter, der den Zeugen zufolge circa 1,75 bis 1,80 Meter groß ist. Er ist etwa 30 bis 35 Jahre alt und hat schwarze, lockige Haare sowie einen Spitzbart. Bekleidet war er mit einer Cap, einer dunklen Lederjacke, einem dunklen gestreiften T-Shirt, einer grauen kurzen Hose und hellen Schuhen.

Zeugenhinweise sind bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 möglich.

DF (Ref.-Nr.250428-2149)

