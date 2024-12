Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Montag (02.12.) kam es zwischen 10:00 und 12:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Tiergartenstraße in Heppenheim zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein -oder Ausparken mit einem weißen PKW die Fahrerseite des daneben parkenden blauen PKW Citroen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hierbei entstand an dem blauen Citroen ein Sachschaden in Höhe von 1500,- Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 zu melden.

