Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Einbruch in Einfamilienhaus - Kennzeichen entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Alsfeld. Eine Wohnung in der Soldanstraße war am Donnerstag (10.07.), zwischen 8.30 Uhr und 16 Uhr, Ziel Unbekannter. Die Langfinger hebelten die Tür gewaltsam auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Feldatal. Ein Einfamilienhaus in der Grünberger Straße in Ermenrod war am Donnerstag (10.07.), zwischen 11.15 Uhr und 18.30 Uhr, Ziel Unbekannter. Über ein Fenster verschafften sie sich Zutritt zum Inneren und entwendeten Schmuck. Ein Zeuge nahm in der Nähe des Tatortes einen weißen VW T-Roc mit Münchner-Kennzeichen wahr. Dieser wurde von einem Mann gefahren, den er wie folgt beschreibt: circa Anfang 40, 180 cm groß, Brille, bekleidet mit einem roten T-Shirt, einer Jogginghose und schwarzer Kappe. Ob dieser mit dem Einbruch in Verbindung steht, ist aktuell nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Lauterbach. In der Straße "Am Wörth" entwendeten Unbekannte am Donnerstag (10.07.), zwischen 10 und 11 Uhr, das grüne Versicherungskennzeichen "178NAS" von einem dort abgestellten E-Scooter. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

