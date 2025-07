POL-OH: Vermisste Beate Z. aus Mannheim wohlbehalten aufgefunden

Fulda (ots) - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht am 09.07.2025, 16:20 Uhr, Bardostraße in Fulda Am Mittwoch, 09.07.2025, gegen 16:20 Uhr, befuhr eine 24-jährige Frau aus Flieden mit ihrem blauen VW, Polo, die Bardostraße in Richtung Fulda-Innenstadt. Etwa in Höhe der dortigen AVIA-Tankstelle streifte ein unbekannter LKW-Fahrer die linke Fahrzeugseite des VW - Polo und beschädigte den Pkw. Der LKW-Fahrer ...

