Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter gestohlen - Sachbeschädigung an Pkw und Haus

Fulda (ots)

E-Scooter gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen am Mittwoch (09.07.), zwischen 15 Uhr und 16.45 Uhr, einen schwarzen E-Scooter des Herstellers Evercross, der unterhalb der Zugangstreppe zu einem Fitnessstudio im Bereich des Einkaufzentrums Kaiserwiesen abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Pkw und Haus

Fulda. In der Backhausstraße im Stadtteil Zell warfen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (10.07.), gegen 2.15 Uhr, einen Stein gegen eine Balkontür. Im Anschluss gingen die Täter den vor dem Wohnhaus geparkten BMW X5 an und schlugen mit einem Stein die Heckscheibe ein. Insgesamt entstand rund 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell