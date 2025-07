Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Vereinsheim - Diebstahl von Gartendeko - Fahrrad entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Vereinsheim

Alsfeld. Indem sie das Fenster eines Vereinsheims im Sielweg in Leusel zerstörten, verschafften sich Unbekannte am Mittwoch (09.07.), gegen 2 Uhr, unerlaubt Zutritt zum Inneren. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten nach aktuellen Erkenntnissen eine JBL-Musikbox. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Gartendeko

Schwalmtal. Aus einem Garten eines Einfamilienhauses im Kirchweg in Hopfgarten entwendete eine unbekannte Frau am Mittwochmorgen (09.07.), gegen 5.20 Uhr, Dekorationsgegenstände im Wert von rund 250 Euro. Die Frau kann wie folgt beschrieben werden: zwei längere braune Zöpfe, rotes T-Shirt, blaue kurze Hose, rosa Strümpfe und schwarz/rosa Schuhe.

Auch in der Straße "Im Schwalmgrund" in Hopfgarten wurde zwischen Dienstagabend (08.07.) und Mittwochabend (09.07.) aus dem Garten eines Einfamilienhauses eine Gießkanne, ein Kissen sowie eine Holzkiste mit Blumen entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrrad entwendet

Herbstein. Ein weißes Fahrrad der Marke "Nugget" wurde am Mittwochnachmittag (09.07.), gegen 16.50 Uhr, von einem Gehweg in der Hessenstraße durch Unbekannte entwendet. Das Zweirad hat einen Wert von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell