Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall mit einer leicht verletzten Person

Landkreis Fulda (ots)

Am Mittwoch (09.07.), um 12.24 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 279 zwischen Gersfeld und Rodenbach zu einem Verkehrsunfall: Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Gersfeld kam mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw kam im Straßengraben zum Stehen. Die Pkw-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Eine Streife der Polizeistation Hilders sowie die Freiwillige Feuerwehr Gersfeld-Rodenbach war mit 11 Einsatzkräften vor Ort.

Gefertigt: Polizeistation Hilders, PHK Henkel

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell