Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Verkehrsunfall mit Rettungswagen 2 Personen eingeschlossen 6 Verletzte Samstag, 22.02.2025, 01:06 Uhr Elisabethstraße

Fürstenwall

Düsseldorf (ots)

Gegen ein Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Elisabethstraße und Fürstenwall ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Rettungswagen der Stadt Düsseldorf. Die Insassen des Pkw wurden bei dem Verkehrsunfall in ihrem PKW eingeschlossen. Die Feuerwehr befreite diese aus ihrem Fahrzeug. Durch den Verkehrsunfall wurden 6 Personen verletzt.

Am Samstagmorgen kam es gegen 01:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Rettungswagen der Feuerwehr Düsseldorf der durch den Arbeiter-Samariter-Bund besetzt war. Der Rettungswagen befand sich mit einer Patientin auf den Weg ins Krankenhaus. Im Bereich der Kreuzung Elisabethstraße und Fürstenwall kam es zur Kollision mit einem PKW, bei welcher der PKW auf der Fahrerseite zum Liegen kam und die Insassen einschloss. Durch mehrere Notrufe, sowie durch die Besatzung des verunfallten Rettungswagens wurde die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf über den Unfall informiert. Diese alarmierte daraufhin umgehend weitere Einsatzkräfte, um die Rettung und Versorgung der insgesamt 6 verletzten Personen sicherzustellen. Die Feuerwehr befreite die in ihrem Fahrzeug eingeschlossen Personen mit schwerem hydraulischem Rettungsgerät. Die initial transportierte Patientin wurde rettungsdienstlich betreut und unmittelbar durch einen neuen RTW in ein Krankenahaus verbracht. Die Insassen des PKW, die Besatzung des Rettungswagens sowie der begleitende Notarzt wurden ebenfalls durch die Kräfte des Rettungsdienstes versorgt und in umliegende Krankenhäuser aufgenommen.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, fing auslaufende Betriebsstoffe auf und stabilisierte die beschädigten Fahrzeuge. Die Kreuzung war infolge des Unfalls gesperrt.

Nach etwas mehr als 2 Stunde konnten die 40 Einsatzkräfte wieder einrücken.

Der genaue Unfallhergang wird derzeit durch die Polizei ermittelt.

