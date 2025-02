Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer im Treppenraum eines Parkhauses - Feuerwehr Düsseldorf verhindert weitere Brandausbreitung

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 19. Februar 2025, 19.39 Uhr, Schadowstraße, Stadtmitte

Am Abend brannte Unrat in einem Treppenraum eines Parkhauses an der Schadowstraße. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Menschen im Gebäude. Der Treppenraum ist nach dem Brand nicht mehr nutzbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Düsseldorf zu einer unklaren Feuermeldung in einem Parkhaus an der Schadowstraße alarmiert. Aufgrund mehrerer Anrufe alarmierte die Leitstelle noch während der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte weitere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Unterstützung. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus dem Gebäude, sodass der Einsatzleiter umgehend einen Trupp zur Brandbekämpfung in das Parkhaus entsandte. Das Feuer konnte im Untergeschoss des Gebäudes lokalisiert und abgelöscht werden. Parallel dazu durchsuchten weitere Feuerwehrleute das Gebäude nach betroffenen Menschen. Hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Es befanden sich keine Menschen in den verrauchten Bereichen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderten die Einsatzkräfte eine Ausbreitung auf weiterere Bereiche. Im Anschluss an die Brandbekämpfung wurden umfassende Lüftungsmaßnahmen vorgenommen. Aufgrund der starken Verrauchung wurde der Treppenraum stark mit Ruß beaufschlagt, sodass dieser für die weitere Nutzung gesperrt werden musste.

Nach gut einer Stunde Einsatzzeit konnten die letzten der 38 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst wieder einrücken.

