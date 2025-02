Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brennender Traktor - Feuerwehr Düsseldorf verhindert weitere Brandausbreitung auf umliegende Vegetation

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 19. Februar 2025, 15.40 Uhr, Am Ausleger, Urdenbach

Bei Arbeiten fing am Mittwoch Nachmittag ein Traktor Feuer und brannte bei Eintreffen der Einsatzkräfte lichterloh. Umgehend leiteten die Einsatzkräfte umfangreiche Löschmaßnahmen ein und verhinderten so eine großflächige Ausbreitung auf die angrenzende Vegetation.

Mittwochnachmittag erreichte die Feuerwehr Düsseldorf der Notruf über einen brennenden Traktor an der Straße Am Ausleger in Urdenbach. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, stand der Traktor bereits in Vollbrand und die Flammen griffen auf die Vegetation über und es brannten etwa 50 Quadratmeter Wiese. Die Feuerwehrleute setzten umgehend mehrere Löschrohre ein und konnten so die Flammen schnell eindämmen und das Feuer unter Kontrolle bringen - gut 20 Minuten nach der Alarmierung war der Brand gelöscht! Vorsorglich zog der Einsatzleiter einen Mitarbeitenden des städtischen Umweltamtes hinzu. Verletzt wurde niemand. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in dem Bereich.

