Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in ein Einfamilienhaus in 17192 Klink/Sembzin (LK MSE)

PHR Waren (ots)

Im Zeitraum vom 04.12.2024, 15:30 Uhr bis 07.12.2024, 09:00 Uhr kam es in Klink/Sembzin, Am Schlangenberg zu einem Einbruch in eine Einfamilienhaus . Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Haus ein und durchsuchten dieses augenscheinlich nach Wertgegenständen. Durch den Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zum Stehlschaden können gegenwertig noch keine genaueren Angaben getätigt werden und sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Zur Spurensuche und -sicherung kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum hier vorliegenden Einbruch geben können, sich im Polizeihauptrevier Waren unter der Telefonnummer 03991/1760 oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell