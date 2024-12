Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an mehreren PKW in Waren (Müritz)

Waren/Müritz (LK MSE) (ots)

In den vergangenen Nachtstunden (07.12.2024) zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr kam es durch einen bislang unbekannten Tatverdächtigen zu Beschädigungen an mindestens zwei PKW. So wurden in der Straße Feisneckblick vier PKW angegriffen, indem jeweils die Außenspiegel umgeklappt wurden. Hierbei wurde ein PKW am besagten Außenspiegel beschädigt. Ein weiterer PKW wurde in der Bürgermeister-Schlaaff-Straße auf einem dortigen Parkplatz angegriffen. Hier wurde der Heckscheibenwischer des PKW abgebrochen und anschließend mehrfach gegen den PKW getreten. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden bisher auf circa 500 Euro. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei dem möglichen Tatverdächtigen um eine männliche Person gehandelt haben. Dieser wurde zur angegebenen Tatzeit laut grölend von mehreren Anwohnern wahrgenommen. Weitere Angaben können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Entsprechende Strafanzeigen, auch hinsichtlich der versuchten Sachbeschädigung, wurden gefertigt. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizei in Waren (Müritz) übernommen und bittet auf diesem Wege Zeugen, welche in diesem Zusammenhang relevante Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch beim Polizeihauptrevier Waren unter der Telefonnummer 04991/1760 oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell