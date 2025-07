Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

56-Jährige nach Auffahrunfall leicht verletzt

Fulda. Eine 56-jährige Mitsubishi-Fahrerin wurde bei einem Unfall am Dienstag (08.07.) leicht verletzt. Eine 36-jährige Skoda-Fahrerin befuhr gegen 12.30 Uhr die L 3139 / Fuldaer Weg in Richtung B 254 / Maberzeller Straße. Im Kreuzungsbereich L3139/B254 musste die 56-jährige Fahrerin vor ihr verkehrsbedingt abbremsen. Die 36-Jährige fuhr auf die Mitsubishi-Fahrerin auf. Die 56-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils circa 3.000 Euro. Der Mitsubishi war in Folge dessen nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeugführerin kümmerte sich eigenverantwortlich um eine Abschleppung.

HEF

Pkw-Brand in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld. Am Mittwochmorgen (09.07.) wurde die Rettungsleitstelle des Landkreises Hersfeld-Rotenburg gegen 8.30 Uhr über den Brand eines Pkw in der Glockenstraße in Heenes informiert. Bereits bei Eintreffen der Einsatz- und Rettungskräfte stand das Fahrzeug in Vollbrand.

Nach aktuellen Erkenntnissen war ein technischer Defekt im Motorraum ursächlich für das Feuer. Der Mercedes brannte vollkommen aus. Die 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Hauneck sowie ein einjähriges Kind blieben augenscheinlich glücklicherweise unverletzt - kamen jedoch vorsorglich zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Lkw kommt von Fahrbahn ab

Cornberg. Am Dienstag (08.07.), gegen 15 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Fahrer aus Eschwege mit seinem Lkw die B27 von Bebra kommend in Richtung Eschwege. Kurz hinter der Ortslage von Cornberg kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr eine kleine Böschung hinunter über eine Wiese und kam vor einem Bachlauf zum Stillstand. Der Fahrer wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Lkw, der schlussendlich mit einem Baum zusammengestoßen war, musste geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rotenburg. In der Zeit von Montag (08.07.), gegen 13.30, bis Dienstag (09.07.), gegen 15.30 Uhr, parkte ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege sein Fahrzeug, einen schwarzen BMW 420i, auf einem freien Parkstand parallel zur Fahrbahn in der Weidenbergstraße gegenüber der Hausnummer 25. In diesem Zeitraum beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer - möglicherweise beim Ein- oder Ausparken - die Stoßstange und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg/F., Tel. 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Rotenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell