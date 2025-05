Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfälle mit hohen Schäden auf der Autobahn 1 in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Während eines starken Regenschauers hat es am Montag, 26. Mai 2025, gegen 13:20 Uhr, zwei Verkehrsunfälle auf der Autobahn 1 in Großenkneten gegeben.

Ein 39-jähriger Mann aus dem Kreis Verden war mit einem Sattelzug auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs, ein 41-jähriger Mann aus dem Tecklenburger Land befuhr die Autobahn mit einem VW in Gegenrichtung. Beide Männer passten die gefahrene Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn nicht an, gerieten mit ihren Fahrzeugen ins Schleudern und kollidierten zwischen dem Dreieck Ahlhorn und der Anschlussstelle Wildeshausen-West mit den Schutzplanken.

Verletzt wurde keiner, es entstanden aber jeweils Schäden in Höhe von 11.000 Euro.

