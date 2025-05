Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Dinklage

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Dinklage ist am Montag, 26. Mai 2025, 11:00 Uhr, hoher Schaden entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Ein 80-jähriger Mann aus Paderborn war mit einem Kleinwagen auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs und entschied sich zu spät, auf den Parkplatz Langwege zu fahren. Sein Kleinwagen kollidierte in der Folge seitlich mit dem in der Zufahrt befindlichen Anpralldämpfer. Nach diesem Zusammenstoß war das Auto nicht mehr fahrbereit.

Alleine die Schäden am Kleinwagen betrugen 10.000 Euro. Die Schäden an der Schutzeinrichtung des Parkplatzes konnten noch nicht eingestuft werden.

