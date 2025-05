Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Hude verletzt +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hude sind am Montag, 26. Mai 2025, gegen 07:30 Uhr, zwei Frauen leicht verletzt worden. Es entstanden hohe Schäden.

Eine 55-jährige Frau aus Hude war mit einem VW auf der Freiherr-von-Münnich-Straße in Richtung Hude unterwegs. Kurz hinter der Einmündung zum Wichmannsweg wollte sie nach links auf ein Grundstück fahren. Zeitgleich mit ihrem Abbiegevorhaben setzte eine folgende 62-Jährige aus Oldenburg mit einem Citroen zum Überholen an. Beide Autos stießen zusammen, kamen anschließend nach links von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Graben zum Stillstand.

Da anfangs nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Frauen in ihren Autos eingeklemmt waren, rückte die Freiwillige Feuerwehr aus Hude mit 14 Einsatzkräften aus. Die Befürchtung traf aber nicht zu. Beide Frauen wurden vor Ort notärztlich versorgt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 16.000 Euro. An der Unfallstelle kam es bis ungefähr 09:00 Uhr zu Behinderungen.

