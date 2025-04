Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Randale im Zug - Bundespolizei stellt aggressive Mitfahrerinnen in Siegburg und Köln

Siegburg / Köln (ots)

Am vergangenen Montag (28. April) soll eine 38-Jährige in einem ICE von Frankfurt nach Siegburg randaliert und zudem keinen gültigen Fahrschein besessen haben. Beamte der Bundespolizei nahmen sich dem Sachverhalt an.

Gegen 19:00 Uhr trafen die Einsatzkräfte auf dem Bahnsteig zu Gleis 2/3 des Siegburger Bahnhofs ein. Dort kam ihnen schon ein Beamter einer anderen Dienststelle mit der gefesselten Ghanaerin entgegen. Er gab an, dass die 38-Jährige im Zug mit dem Ellenbogen nach ihm gestoßen habe. Weiterhin habe sie versucht, sich von ihm loszureißen und in den Gleisbereich zu springen.

Die Einsatzkräfte führten die Aggressive den Diensträumen zu und stellten ihre Identität fest. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde durch einen hinzugerufenen Notarzt auf eine Unterbringung in einer Klinik entschieden.

Die 38-Jährige aus der Nähe von Unna erwartet nun eine Strafanzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Am gestrigen Tag (29. April) kam es erneut zu einem Einsatz aufgrund einer aggressiven weiblichen Person in einem ICE, da diese den Zug nicht an der Endhaltestelle am Kölner Hauptbahnhof verlassen wollte.

Als die Einsatzkräfte den Bahnsteig zu Gleis 6 gegen 22:00 Uhr erreichten, erklärte ihnen ein Mitarbeiter des Zugpersonals, dass sich die Aggressive in einer Zug-Toilette eingeschlossen habe.

Schon zu Beginn der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich die Polin verbal aggressiv und versuchte, die Uniformierten bei der Verbringung aus der Toilette zu schlagen und zu treten. Auch im weiteren Verlauf ließ sich die Dame nicht beruhigen und konnte nur unter erheblichem Aufwand der Dienststelle zugeführt werden. Sie traf vermehrt verfassungswidrige Aussagen und kratzte einen der Beamten.

Nachdem die Identität der 34-Jährigen schließlich festgestellt worden war, fertigten die Einsatzkräfte eine Strafanzeige wegen des tätlichen Angriffs und der verfassungswidrigen Aussagen und entließen die in Polen lebende Dame schlussendlich.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell