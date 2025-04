BPOL NRW: Europaweit gesucht - Bundespolizei nimmt 33-jährigen Polen fest

Essen (ots) - Am gestrigen Morgen (29. April) randalierte ein Mann zunächst in einem Schnellrestaurant im Hauptbahnhof Essen und verhielt sich anschließend aggressiv gegenüber mehreren Reisenden in der Haupthalle. Während der strafprozessualen Maßnahmen widersetzte er sich dann den eingesetzten Bundespolizisten. Gegen 3:30 Uhr wurden Einsatzkräfte der ...

