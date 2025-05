POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Brake, Breite Straße und Kirchenstraße, zwei Eisautomaten und in Ovelgönne, Bahnhofstraße, ein Eisautomat durch unbe-kannte Täterschaft aufgebrochen. Das in den Automaten befindliche Eis war bei Entdeckung der Tat bereits zum Teil geschmolzen und musste nun entsorgt werden. Mögliche Zeugen werden ...

