Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eisautomaten in Brake und Ovelgönne aufgebrochen

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Brake, Breite Straße und Kirchenstraße, zwei Eisautomaten und in Ovelgönne, Bahnhofstraße, ein Eisautomat durch unbe-kannte Täterschaft aufgebrochen. Das in den Automaten befindliche Eis war bei Entdeckung der Tat bereits zum Teil geschmolzen und musste nun entsorgt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter 04401/9350 in Verbindung zu setzen.

