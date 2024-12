Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 13-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Dienstag um 7.52 Uhr überquerte eine 13-Jährige den Fußgängerüberweg an dem Kreisverkehr "Gildehauser Weg". Gleichzeitig fuhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer in den Kreisverkehr und beabsichtigte diesen in Richtung Gildehauser Weg zu verlassen. Infolgedessen kam es zur Berührung zwischen PKW und der 13-Jährigen wobei diese leicht verletzt wurde. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen PKW setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Zeugen und insbesondere der unbekannte Fahrzeugführer mögen sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 melden.

