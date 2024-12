Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werpeloh - Fahrer eines weißen VW Bulli gesucht

Werpeloh (ots)

Am 29. November gegen 10.30 Uhr fuhr der 30-jährige Fahrer eines Fiat Ducato auf der L51 von Börger in Richtung Werpeloh. Gleichzeitig kam ihm ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen VW-Bullis entgegen. Auf Höhe der Straße "Sandkuhle" berührten sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Bullis fuhr unvermittelt davon. Zeugen bzw. der unbekannte Fahrer werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

