Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Rennradfahrer durch Zusammenstoß mit Hund in Winkelsett verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 24.05.2025, gegen 12:40 Uhr, befuhr eine Gruppe von Rennradfahrern die Straße Mahlstedt in Winkelsett. Im Bereich eines dortigen Hofes rannte ein freilaufender Hund über ein angrenzendes Feld auf die Straße in die Gruppe der Rennradfahrer und kollidierte dort mit einem 29-jährigen Bremer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Bremer und verletzte sich. Der Rennradfahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Seine Verletzungen werden als schwer eingestuft. Der Hund wurde ebenfalls verletzt und durch den Hundehalter einem Tierarzt vorgestellt. Am Rennrad entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 5.000,- EUR.

