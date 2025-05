Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall aufgrund von Trunkenheit im Straßenverkehr

Delmenhorst (ots)

Am 24.05.2025, gegen 22:30 Uhr, ist es in der Bremer Straße in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 28-jährige Fahrerin eines Daimler (aus Delmenhorst) befuhr die Bremer Straße in Fahrtrichtung Bremer Heerstraße. An der Einmündung Bremer Straße / Wittekindstraße beabsichtigte die 28-Jährige der Bremer Straße nach rechts zu folgen. Ein 30-jähriger Pkw Führer (Honda) befuhr mit seinem Pkw die Wittekindstraße und beabsichtigte in die Bremer Straße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang geriet der 30-Jährige mit seinem Pkw in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Personen wurden durch die Kollision nicht verletzt. Bei dem 30-jährigen Unfallverursacher (aus Delmenhorst) wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,59 Promille festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

