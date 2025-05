Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit Verletzten

Trunkenheit im Straßenverkehr

Delmenhorst (ots)

Am 24.05.2025, um 23:00 Uhr, ist es im Reinersweg in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 23-jähriger Fahrer eines Pkw (Peugeot) aus der Gemeinde Ganderkesee befuhr den Reinersweg in Fahrtrichtung Syker Straße und geriet dort in den Gegenverkehr. Es kam zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw (Seat) einer 59-Jährigen aus Harpstedt. Beide Pkw-Führer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Bei dem 23-jährigen Unfallverursacher wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,42 Promille festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

