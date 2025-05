Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Felgendiebstahl bei einem Autohaus

Delmenhorst (ots)

Am 25.05.2025, gegen 02:10 Uhr, ist es bei einem Autohaus in der Syker Straße in Delmenhorst zu einem versuchten Felgendiebstahl gekommen. Ein bislang unbekannter Täter versuchte mittels Radkreuzschlüssel die Felgen eines abgestellten Kundenfahrzeuges zu lösen, um diese augenscheinlich zu entwenden. Der Täter löste durch sein Handeln Alarm aus und wurde im weiteren Verlauf durch ersteintreffende Funkstreifenwagenbesatzungen in der Tatausführung gestört. Er flüchtete zu Fuß über einen Graben und konnte auch mit einem hohen polizeilichen Kräfteansatz nicht aufgefunden werden. Ein Schaden ist vermutlich nicht entstanden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559-0 zu melden.

