POL-EU: Überschlagener PKW mit fünf Leichtverletzten

Schleiden (ots) - Am Donnerstag (20. Februar) kam es im Kreisverkehr der Blankenheimer Straße/ Blumenthaler Straße in Schleiden gegen 9 Uhr zu einer Kollision zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw-Fahrer. Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rhein-Erft-Kreis befuhr die Blankenheimer Straße in Schleiden und beabsichtigte im dortigen Kreisverkehr in Richtung der Blankenheimer Straße zu fahren. Die 57-jährige Radfahrerin aus Schleiden befand sich zu diesem Zeitpunkt ...

