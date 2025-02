Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Grabräuber auf frischer Tat ertappt- Polizei stellt 43-Jährigen auf Friedhof

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Euskirchen-Kuchenheim (ots)

In den vergangenen Wochen häuften sich die Diebstähle von Grabvasen und Bronzestatuen auf Friedhöfen im Kreis Euskirchen. Am frühen Freitagmorgen wurde nun ein 43-Jähriger in flagranti auf dem Friedhof in Euskirchen-Kuchenheim in der Straße Klusenweg erwischt.

Gegen 3 Uhr hörte ein aufmerksamer Zeuge verdächtige Geräusche von dem Friedhof. Der Zeuge entschied sich für die beste Option und alarmierte umgehend die Polizei.

Polizeibeamten eilten daraufhin zum Friedhof nach Euskirchen-Kuchenheim. Bei ihrer Ankunft stellten sie fest, dass das Friedhofstor bereits offenstand. Auf dem Gelände fanden sie neben umgestoßenen Blumenvasen auch bereits abmontierte Grabvasen vor. Außerdem wurde vor dem Friedhof ein abgestellter Pkw aufgefunden.

Die Polizeibeamten durchsuchten das Friedhofsgelände und entdeckten schließlich hinter einem Busch einen 43-jährigen Mann aus Bad Münstereifel.

Der Mann kauerte am Boden, offenbar in der Hoffnung, unentdeckt zu bleiben.

Neben ihm lag ein Brecheisen auf dem Boden. Weitere Personen wurden auf dem Friedhofsgelände nicht angetroffen.

Bei einer Durchsuchung des Mannes entdeckten die Polizeibeamten mehrere Werkzeuge, darunter ein Teppichmesser und einen Schraubendreher.

Auf dem Friedhofsgelände wurden insgesamt 17 sakrale Gegenstände aufgefunden. Hierbei handelte es sich um Grabvasen und Heiligenfiguren. Diese hatte der 43-Jährige bereits von den Gräbern abmontiert und zum Abtransport bereitgestellt.

Der Mann gab an, dass er zuvor auch noch Drogen konsumiert habe. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv.

Eine Überprüfung der Personalien ergab zudem, dass der Mann nicht im Besitz von einer Fahrerlaubnis ist.

In der Vergangenheit ist der Mann bereits mehrfach aufgrund von Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten.

Am Ende der nächtlichen Grabräuberei wurde der Mann vorläufig festgenommen und der Polizeiwache in Euskirchen zugeführt. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bonn erfolgte eine Durchsuchung bei seinem derzeitigen Aufenthaltsort. Dort wurde kein weiteres Diebesgut aufgefunden.

Es wurden Anzeigen bezüglich des schweren Diebstahls von sakralen Gegenständen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und aufgrund des Fahrens unter Drogeneinwirkung gefertigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft ob der Mann für weitere kürzlich erfolgte Friedhofsdiebstähle verantwortlich ist.

Die Polizei Euskirchen bedankt sich bei dem Zeugen, dessen schnelle Reaktion und aufmerksames Verhalten maßgeblich dazu beigetragen haben, den Täter auf frischer Tat zu ertappen.

Bürger, die am heutigen Tag das Fehlen von Grabvasen an einer Grabstätte auf dem Friedhof in Kuchenheim feststellen, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei in Euskirchen unter der 02251-799-0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell