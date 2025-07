Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Einbruch in Firmengebäude

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch

Wildeck. Unbekannte Langfinger versuchten sich am Mittwoch (09.07.), gegen 20.10 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim in der Straße "Auf der Wache" in Obersuhl zu verschaffen. Die Täter flüchteten, ohne das Innere betreten zu haben. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Firmengebäude

Wildeck. Das Lager- und Werkstattgebäude einer Firma in der Eisenacher Straße in Obersuhl war zwischen Montag (07.07.) und Dienstag (08.07.) Ziel Unbekannter. Die Täter verschafften sich unerlaubt Zutritt und entwendeten unter anderem mehrere Autoreifen samt Felgen sowie Elektro- und Motorwerkzeuge im Wert mehrere tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

