POL-OH: Vermisstenmeldung der Polizei Osthessen

Seit Sonntag (06.07.) wird die 29-jährige Melika T. aus Fulda vermisst, wobei die Meldung erst am Mittwochabend (09.07.) erfolgte. Die Dame wird wie folgt beschrieben: Circa 1,60 m groß, schlank, schiefe Schneidezähne und schulterlange Haare - meist zum Zopf gebunden. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug sie eine schwarz-weiße Jacke, eine schwarze Hose und weiße Schuhe. Vermutlich befindet sich Frau T. in einem psychischen Ausnahmezustand. Ein Foto der Vermissten ist beigefügt. Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda unter 0661 / 105 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache im Internet unter www.polizei.hessen.de.

