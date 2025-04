PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Mit Glas in das Gesicht geschlagen +++ Motorradfahrer überfährt Verkehrsinsel und stürzt +++

Bad Schwalbach (ots)

Mit Glas in das Gesicht geschlagen,

65375 Oestrich-Winkel, Pforzheimer Mühle, Sonntag, 20.04.2025, 21:55 Uhr

(Sw) In einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich nun eine 21-Jährige aus Kaub verantworten, nachdem sie mit einem Glas einem 22 Jahre alten Mann aus Walluf in das Gesicht schlug. Ersten Ermittlungen zufolge kamen beide im Rahmen einer Festveranstaltung in Oestrich-Winkel ins Gespräch, welches offenbar in Streitigkeiten ausartete und die 21-Jährige veranlasste, den Walllufer mit einem Weinglas zu schlagen. Dieser zog sich hierbei Verletzungen im Gesicht zu, eine Behandlung durch Rettungskräfte war aber vom Verletzten nicht gewünscht. Die Täterin konnte durch Beamte der Rüdesheimer Polizei auf dem Fest angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Da sie einen Atemalkoholwert von über 2 Promille vorwies, wurde auf der Polizeistation eine Blutentnahme bei ihr durchgeführt. Im Anschluss an weitere polizeiliche Maßnahmen konnte sie schließlich an ihre Wohnanschrift entlassen werden. Zeugen, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rüdesheim unter (06722) 9112 0 in Verbindung zu setzen.

Alleinunfall Motorradfahrer,

Hohenstein-Breithardt, Landesstraße 3373, Samstag 20.04.2025,12:55 Uhr

(ck) Ein 65- jähriger Motorradfahrer befuhr am Samstag, den 20.04.2025, gegen 12:55 Uhr, die Landesstraße 3373 von Hohenstein-Steckenroth kommend in Fahrtrichtung Hohenstein-Breithardt. Auf Grund eines Fahrfehlers kam der Fahrer mit seiner Maschine von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Verkehrsinsel. Hierbei kollidierte der Verkehrsteilnehmer mit zwei Verkehrsschildern und stürzte. Der Mann aus dem Raum Groß-Gerau zog sich dem ersten Anschein nach nur leichte Verletzungen im Schulterbereich zu. Er wurde zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An seiner Yamaha entstand ein Schaden von ca. 5.000,- Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Bad Schwalbach unter (06124)7078-0 zu melden.

