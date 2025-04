PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Schockanrufer erlangen hohen Geldwert +++ Einbruch in Tierklinik +++ Verkehrsunfälle +++

Bad Schwalbach (ots)

Schockanrufer erlangen hohen Geldbetrag, 65375 Oestrich-Winkel, Hauptstraße, Donnerstag, 17.04.2025, 12:00 Uhr bis 14:30 Uhr

(Sw) Opfer eines für die Täter erfolgreichen Schockanrufs wurde ein 94-jähriger Oestrich-Winkeler am vergangenen Donnerstagnachmittag. Über das Telefon nahmen die Täter Kontakt zu ihm auf und täuschten ihm vor, dass seine Tochter in einen schweren Unfall verwickelt sei und erst nach Zahlung eines hohen Geldbetrages von einer dauerhaften Festnahme abgesehen werden könne. Die Täter setzten ihr Opfer dermaßen unter Druck, sodass er in weiterer Folge seine Wertgegenstände einem weiteren Täter, der als Bote fungierte, vor der Wohnanschrift übergab. Dieser konnte danach unerkannt flüchten. Der Abholer konnte folgendermaßen beschrieben werden: männlich, 25-30 Jahre alt, ca. 160 cm bis 170 cm groß, europäisches Erscheinungsbild, schlanke, sportliche Figur, kurze dunkle Haare, dunkle Jacke mit Reißverschluss, dunkle Hose.

Die Kriminalpolizei Wiesbaden leitet die Ermittlungen und bittet mögliche Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 0 oder bei der Polizeistation Rüdesheim unter (06722) 9112 0 zu melden.

In Tierklinik eingestiegen,

65396 Walluf, Am Klingenweg, Donnerstag, 17.04.2025, 22:30 Uhr, bis Freitag, 18.04.2025, 08:40 Uhr

(Sw) Einbrecher drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Tierklinik in Walluf ein und durchsuchten diese nach möglichem Stehlgut. Durch Aufhebeln einer Terrassentür gelangten sie in das Gebäude, wobei ein Schaden von etwa 250,- Euro entstand. Zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme durch Beamte der Polizeistation Eltville konnten jedoch keine fehlenden Gegenstände festgestellt werden. Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben zu einem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Eltville unter (06123) 9090 0 in Verbindung zu setzen.

Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person, Gem. Taunusstein, B54, Magistrale/ Aarstraße, Sonntag, 20.04.2025, 01:50 Uhr

(SIm) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der B54, in Höhe der Einmündung Aarstraße/ Magistrale zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 32-jähriger Mann aus Taunusstein befuhr mit seinem BMW die B 54/ Magistrale, aus Ri. Kleiststr. kommend, in Fahrtrichtung Aarstraße. In Höhe der Aarstraße beabsichtigte der 32-jährige nach rechts abzubiegen, was ihm jedoch misslang. Stattdessen fuhr er mit seinem BMW geradeaus über die Aarstraße und frontal gegen die gegenüberliegende Ampelanlage. Da in den eingehenden Notrufen eine verletzte Person und ein qualmendes Unfallfahrzeug gemeldet wurden, wurden ein Rettungswagen und die Feuerwehr alarmiert. Die 38-jährige Beifahrerin im BMW wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 32-jährigen Unfallverursacher ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Auffahrunfall mit Verletzen,

65388 Schlangenbad, Bundesstraße 260, Samstag, 19.04.2025, 12:55 Uhr

(Sw) Zu späte bemerkte eine 27-jährige Opel Adam-Fahrerin das vor ihr wartende Fahrzeug und stieß mit diesem zusammen, was zu Verletzungen sowohl bei ihr als auch beim Unfallgegner führte. Beide Beteiligten befuhren die B 260 bei Schlangenbad aus Richtung Eltville kommend. Eine 55-Jährige aus Schlangenbad, ebenfalls mit einem Opel Adam unterwegs, beabsichtigte, nach links auf das Gelände der Wambacher Mühle zu fahren, musste aufgrund von Gegenverkehr aber warten. Die 27-Jährige aus Frankfurt am Main erkannte dies nicht rechtzeitig, was zum Unfall führte. Beide Frauen sowie der 26-jährige Mitfahrer der Schlangenbaderin mussten durch die verständigte Rettung in naheliegende Krankenhäuser zu weiteren Untersuchungen transportiert werden. Beide PKW waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden auf ca. 14.000,- Euro. Während der Unfallaufnahme musste die B 260 für die Dauer von etwa einer halben Stunde vollgesperrt werden.

Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall,

65510 Idstein-Oberauroff, Landesstraße 3274, Donnerstag, 17.04.2025, 14:20 Uhr

(Sw) Ein 47-jähriger Idsteiner verursachte mit seinem Seat Tarraco bei Idstein-Oberauroff einen Verkehrsunfall und verletzte hierdurch einen anderen Verkehrsteilnehmer. Der Idsteiner befuhr die Landesstraße 3274 aus Idstein kommend in Richtung Oberauroff und wollte an entsprechender Kreuzung nach links auf die Auffahrt zur BAB 3 abbiegen. Er übersah den ihn entgegenkommenden Mini Cooper einer 63-jährigen aus Hünstetten und kollidierte mit diesem. Die 63-Jährige erlitt durch den Aufprall augenscheinlich leichte Verletzungen. Eine sofortige Verbringung in ein Krankenhaus war nicht notwendig. Der Unfallverursacher blieb augenscheinlich unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde durch die Streife der Polizei Idstein auf insgesamt ca. 10.000,- Euro geschätzt.

