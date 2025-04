PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebstahl von Fahrzeuganhänger +++ Trickbetrug durch falsche Polizeibeamte +++ Falsches Gewinnversprechen

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebstahl von Fahrzeuganhänger,

Eltville am Rhein, Kiedricher Straße, Sonntag, 13.04.2025, 00:30 Uhr

(jg)In der Nacht zum Sonntag schafften es Unbekannte gegen 00:30 Uhr einen Fahrzeuganhänger in Eltville am Rhein unbemerkt zu stehlen. Der oder die Täter betraten den Hof eines Firmengeländes in der Kiedricher Straße und konnten auf bislang unbekannte Weise den Anhänger der Marke Humbauer mit dem amtlichen Kennzeichen: RÜD-JR 234 entfernen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Eltville am Rhein unter der Telefonnummer (06123) 9090 zu melden.

2. Trickbetrug durch falsche Polizeibeamte, Niedernhausen, Schöne Aussicht, Montag, 14.04.2024, 15:00 Uhr

(jg)Am Montagnachmittag versuchten falsche Polizeibeamte gegen 15:00 Uhr telefonisch an Bargeld zu gelangen. Der unbekannte Täter rief einen Senior aus Niedernhausen an und gab ihm gegenüber zu verstehen, dass in einem laufenden Ermittlungsverfahren gegen ihn vorgegangen wird. Gleichzeitig sagte er ihm, dass es bei seiner Bank einen korrupten Mitarbeiter geben würde. Mithilfe geschickter Gesprächsführung wollte er von dem Geschädigten, dass dieser sein Bankschließfach leeren solle. Tatsächlich kam der Geschädigte den Aufforderungen nach und hob daraufhin bei seiner Bank Geld ab. Erst auf dem Rückweg, bei dem ein weiteres Telefonat mit einem Bekannten stattfand, wurde dieser misstrauisch und konnte den anbahnenden Betrug vor einer Übergabe aufdecken. Die Polizei appelliert bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Beenden Sie solche Gespräche immer sofort und wählen Sie den Notruf 110.

3. Falsches Gewinnversprechen,

Heidenrod, Hainstraße, Dienstag, 15.04.2025, 09:50 Uhr

(jg)Telefonisch versuchte ein unbekannter Täter am Dienstagmorgen gegen 09:50 Uhr von einer Heidenroder Bürgerin Geld zu erlangen. Der Täter rief bei der Dame an und teilte ihr mit, dass sie die glückliche Gewinnerin von 38.500EUR sei. Um das Geld zu bekommen solle sie jedoch die Transportkosten und den Notar von 1.500EUR bezahlen. Da die Dame den Betrug sofort durchschaute, legte sie auf.

Lassen Sie sich auf solche Spielereien nicht ein. Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Einlösung des Gewinnes an Bedingungen geknüpft ist. Leisten Sie keinerlei Vorauszahlungen auf versprochene Gewinne, denn ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals von einer Vorauszahlung abhängig machen! Und eines ist sowieso klar: wer nicht bei einem Gewinnspiel mitgespielt hat, kann auch nicht gewinnen!

