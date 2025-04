PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrüger mit Schockanruf erfolgreich +++ Drei E-Bikes aus Gartenhütte gestohlen +++ Geparktes Auto zerkratzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrüger mit Schockanruf erfolgreich, Schlangenbad, Bärstadt, 14.04.2025, 12.30 Uhr

(pl)Am Montag haben Schockanrufer weiterhin die Angst vor dem Coronavirus genutzt und eine Frau aus Bärstadt um Bargeld gebracht. Der Seniorin wurde am Telefon vorgetäuscht, dass ein enges Familienmitglied an dem schweren Verlauf einer Covid-Erkrankung leiden würde und deshalb auf teure medizinische Behandlungen angewiesen sei. Nun forderten die Anrufer die Zahlung von mehreren Tausend Euro für die Behandlungskosten. Durch die Täuschung brachten die Betrüger die geschockte Geschädigte in dem Telefonat schließlich dazu, am Montagmittag eine größere Summe Bargeld zu übergeben. Bei dem Abholer soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten, kräftigen, ca. 1,65- 1,70 Meter großen Mann gehandelt haben. Er sei mit einer grauen Hose, einer grauen Jacke und einer grauen Baseballmütze bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Bei den "Schockanrufen" erzeugen die Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck - es soll die Opfer dazu veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu gehen. Die Polizei rät daher bei verdächtigen Anrufen, sich bei der Polizei zu melden und nicht auf die Forderungen der Anrufer einzugehen. Seien Sie sensibel und sagen Sie den Personen am Telefon, dass Sie sich zunächst rückversichern wollen. Tatsächliche Verwandte, medizinisches Personal oder Amtspersonen haben dafür in jedem Fall Verständnis. Beachten Sie zudem: Ärztinnen, Ärzte oder anderes Klinikpersonal werden Sie niemals am Telefon dazu auffordern, für Behandlungskosten Ihrer Angehörigen aufzukommen.

2. Drei E-Bikes aus Gartenhütte gestohlen, Schlangenbad, Hausen, Vordelbacher Straße, 11.04.2025 bis 14.04.2025

(pl)In Hausen waren im Verlauf des Wochenendes Fahrraddiebe unterwegs. Die Täter schlugen zwischen Freitag und Montag zu und entwendeten aus einer Gartenhütte im Bereich der Vordelbacher Straße drei E-Bikes. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Geparktes Auto zerkratzt,

Geisenheim, Mauerackerweg, 12.04.2025, 16.00 Uhr bis 14.04.2025, 11.00 Uhr

(pl)Zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag wurde im Mauerackerweg in Geisenheim ein geparkter Mercedes rundherum zerkratzt. Der Pkw war auf einem freizugänglichen Parkplatz abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell