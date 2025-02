POL-MA: St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5: Mann mit falscher Identität unterwegs

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet, kam es auf der L723 in Höhe der L594 zu einem Verkehrsunfall. Die Einsatzmaßnahmen an der Unfallstelle dauern an und ein Polizeihubschrauber ist in der Zwischenzeit im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme im Einsatz. Die Vollsperrung bleibt bestehen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: ...

